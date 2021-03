Hergang unklar: Steirer auf Baustelle verletzt

Um ca. 8.15 Uhr wurde der junge Mann von einer Nachbarin am Boden liegend gefunden. Die Frau verständigte daraufhin sofort die Einsatzkräfte. Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Hochsteiermark, Standort Bruck an der Mur, eingeliefert. Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch unklar - die Ermittlungen laufen.