„Frühestens Freitag“ Ausreisetests in Wr. Neustadt

Laut Schneeberger (ÖVP) fehlt es derzeit noch an Personal und entsprechenden Räumlichkeiten. Bereits am abgelaufenen Wochenende sei mit Vertretern der Einsatzbehörden wegen personeller Ressourcen gesprochen worden. Am Montag werde mit dem Land Niederösterreich verhandelt, „wie letztendlich die Verordnung auszusehen hat und bis wann wir alle Einrichtungen so haben, dass wir der Bevölkerung die Möglichkeit geben können, sich testen zu lassen“, erklärte der Stadtchef am Montag im Ö1-„Morgenjournal“.