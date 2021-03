Kampfansage der Giants: „Wir sind stärker!“

Die Footballer der Grazer Giants starten am 28. März in Wien gegen die Dragons in die neue AFL-Saison. In der die Giganten die Dominanz der Vikings und Raiders endlich brechen wollen. „Wir möchten einen Platz in der Austrian Bowl“, betont Coach Martin Kocian, der Dienstag mit Darrell Adams bereits den dritten US-Legionär an Bord holte. Die Giants haben offenbar viel vor!