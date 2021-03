Facebook fütterte KI mit Milliarde Instagram-Fotos

KI-Experte Calum Chase zur britischen BBC: „Das könnte ein wichtiger Schritt hin zum ‚heiligen Gral‘ in Form von Computern mit Verstand sein.“ Langfristig könnte Facebook der KI-Forschung mit „Seer“ einen großen Dienst erwiesen haben. Auch bei Facebook selbst ist man stolz auf das Experiment. Bei der KI-Analyse von Text oder Sprache habe man in den letzten Jahren schon große Fortschritte gemacht, aber Bilderkennung sei immer noch eine größere Herausforderung. „Bei Bildern müssen die Algorithmen entscheiden, welcher Pixel zu welchem Objekt gehört“, heißt es dazu in einem Blogeintrag.