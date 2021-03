Zurück zum Ich: DIY-Anleitung fürs Lebensglück

Lebensglück ist sicher kein Zufall. Es hat viel mehr mit den Entscheidungen zu tun, die wir jeden Tag treffen, heißt es in der Neuerscheinung „Selfcare für Mamas“. Der Lifecoach Linda Syllaba (Beziehungshaus.at) und die Eltern-Bloggerin Daniela Gaigg (diekleineBotin.at) sprechen aus Erfahrung. Man braucht Übung in Sachen Selfcare und damit Wohlbefinden. Ein wichtiger Punkt ist auch das Mindset: „Unsere Gedanken haben einen großen Einfluss auf unser ganzes Leben“, so die beiden Mütter.