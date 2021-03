Ab 18.30 Uhr LIVE: Bielefeld gegen Union Berlin

Nach der Entlassung von Uwe Neuhaus gibt es auch ein Trainerdebüt am heutigen Tag: Frank Kramer an der Bielefelder Bank hätte sich wohl eine leichtere Ausgangslage vorstellen können. Der letzte Sieg von Arminia war am 20.1.2021 gegen Stuttgart (3:0). Trotzdem sagt er: „Ich habe eine absolut intakte Mannschaft übernommen.“