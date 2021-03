Ärger über verdoppelte Parkgebühr

Seit Beginn dieses Monats kostet das Parken in Klosterneuburg doppelt so viel wie bisher. Doch nicht nur der Preisanstieg in der Kurzparkzone sorgt für Ärger, sondern auch der radikale Vollzug. Denn wer irrtümlich noch alte Parkscheine hinter die Windschutzscheibe gelegt hat, wurde gleich ab dem ersten Tag gestraft. Nun wurde aber immerhin noch eine weitere Info-Kampagne angekündigt.