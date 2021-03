Kulturlabor Stromboli: Solidarität & Verbundenheit

Feminismus des 21. Jahrhunderts

„Ich will nur, dass Du das Prinzip von Feminismus kapierst. Wir sind nicht da, um Dir etwas wegzunehmen, Du wirst nichts verlieren. Lass uns das Stück vom Kuchen gemeinsam servieren. Frag mich nicht, wessen Freundin ich bin, wenn Du in meinem Backstage sitzt. Fass mir nicht an den Hintern, wenn Du mit mir ein Foto schießt, und krieg in Deinen Kopf, dass es viele Frauen gibt, die spielen. Ich bin nicht Frauenquote, sondern eine von vielen“. So lautete bei den Austrian Music Awards 2018 der Slam von Yasmin Hafedh. Angetan mit einem goldenen Sakko intonierte sie danach mit der Band „Klangkantine“ ihren feministischen Hit „Girls wanna have fun“.