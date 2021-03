Wecken Sie Ihre Haut aus dem Winterschlaf!

Feuchtigkeitsboost für das Gesicht

Vergessen Sie auch nicht auf Ihr Antlitz: Wenn die Temperaturen steigen, produziert die Haut selbst wieder mehr Fett - den Tiegel mit der reichhaltigen Pflege sollte man also sobald wie möglich aufbrauchen und ab nun auf eine leichte, feuchtigkeitsspendende Tagescreme mit niedrigem Fettgehalt umsteigen - sonst blühen draußen nicht nur erste Frühlingsblümchen, sondern auch Pickel in Ihrem Gesicht. Machen Sie den Test, ob Ihre Haut dafür schon bereit ist: Stirn und Wangen spannen nach der täglichen Reinigung? Dann benötigt sie noch ein wenig Zeit - besser weiterhin zu reichhaltiger Pflege greifen. Den Test in ein paar Wochen wiederholen. Abends des Öfteren eine Maske, auf den eigenen Hauttyp abgestimmt, auftragen. Nach Lust und Laune gekauft oder selbstgemacht sorgen solche mit Aloe Vera, Gurke oder Topfen für einen extra Frischekick. Schönheitsprofis setzen zudem gerne auf eine Ampullenkur - von außen und von innen.