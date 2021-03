Paris gibt den Ton an - vier ÖSV-Fahrer in Top-10!

Dominik Paris hat im Abschlusstraining seine Rolle als Mitfavorit für die zwei Weltcup-Abfahrten vom Zwölferkogel in Saalbach-Hinterglemm bestätigt. Am Vortag 0,01 Sekunden hinter Matthias Mayer Zweiter, fuhr der Südtiroler am Donnerstag Bestzeit vor dem Deutschen Andreas Sander (+0,10 Sek.), der allerdings einen Torfehler hatte, und seinem Landsmann Christof Innerhofer (+0,14). Vier Österreicher landeten in den Top-10.