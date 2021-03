Ryanair hofft auf 70% des normalen Sommer-Verkehrs

Der irische Billigflieger Ryanair will in diesem Sommer 60 bis 70 Prozent der Passagierzahlen von 2019 erreichen und setzt dabei auf mehr Impfungen und mehr Corona-Tests. „Das ist in etwa so optimistisch, wie es werden kann“, sagte Airline-Chef Michael O‘Leary vor einem britischen Parlamentsausschuss mit Blick auf die Monate Juni bis September. Ein von der Regierung geplanter Impfpass werde wahrscheinlich nicht rechtzeitig zur Haupturlaubssaison fertig sein.