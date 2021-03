So läuft die Stichwahl in der Landeshauptstadt ab

Vorwahltag am 5. März

Unabhängig vom eigenen Wahlsprengel kann am Freitag, 5. März, an folgenden acht Standorten in Klagenfurt, in der Zeit von 10 bis 19 Uhr, gewählt werden.

‐ Rathaus, Neuer Platz 1

‐ Mehrzwecksaal Fischl, Fischlstraße 1

‐ Freiwillige Feuerwehr Kalvarienberg, Feldkirchner Straße 134

‐ Progress‐Zentrum, Dr. Richard‐Canaval‐Gasse 110

‐ Gemeindezentrum Annabichl, St. Veiter Straße 195

‐ Gemeindezentrum St. Ruprecht, Kinoplatz 3

‐ Gemeindezentrum Viktring, Viktringer Platz 1

‐ Gemeindezentrum Waidmannsdorf, Ginzkeygasse 2