Südsteirer wehren sich gegen drohenden Ausverkauf

Investor will Ferienwohnungen bauen

Am Klöchberg regt sich seit geraumer Zeit Widerstand gegen Pläne eines Investors aus Zell am See, auf diesem landschaftlichen Kleinod Ferienwohnungen zu errichten. „Die Kulturlandschaft hier mit den alten Kellerstöckln ist einmalig in Österreich. Ferienwohnungen würden diese Landschaft unwiederbringlich zerstören“, mahnt Heinrich Giessauf, Besitzer eines Stöckls , beim „Steirerkrone“-Lokalaugenschein.