Ab 17.15 Uhr LIVE: Damen-Springen auf Großschanze

In den drei Normalschanzen-Konkurrenzen war Kramer in Summe der sechs Sprünge die Beste im Frauen-Feld, und auf der Großschanze wird die Salzburgerin noch stärker eingeschätzt. „Die Großschanze liegt mir sehr“, sagte Kramer in einem Ausblick. Im Oktober und im Jänner hat das rot-weiß-rote Team Trainingskurse in Oberstdorf absolviert, von daher kennt die vierfache Weltcupsiegerin den Bakken. „Die Schanze ist zum Fliegen ganz lässig. Wenn du einen guten Sprung erwischst, ist sie mega-cool.“