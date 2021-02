Jury-Skandal? So wird Kramer-Verkürzung begründet

„Es besagt eine ganz klare Regel - bei 95 Prozent der Hillsize muss die Jury zusammentreten und dann können sie entscheiden, ob sie den Anlauf verkürzen. 95 Prozent sind in diesem Durchgang absolut noch nicht gesprungen worden, das waren genau 100,5 m also ist es unter dieser 95-Prozent-Regel.“ Exakt wäre diese Marke bei 100,7 Metern erreicht gewesen. Stecher störte sich vor allem an den zuständigen Herren, Komovec und auch Renndirektor-Assistent Miran Tepes (SLO). „Man sollte eventuell schauen, dass die nicht mehr bei solchen Großveranstaltungen an der Ampel bzw. als TD-Assistent dabei sind. Solche Leute sollten an der Ausübung ihres Jobs gehindert werden“, meinte der Ex-Sportler gegenüber dem ORF erzürnt.