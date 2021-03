„Zu wenig Nerven!“ Marita Kramer weint im TV

„Sie hätte es so sehr verdient“

Daniela Iraschko-Stolz, die hinter Chiara Hölzl auf dem neunten Rang landete, litt mit Kramer mit. „Sie hätte es so sehr verdient, aber manche Menschen müssen einfach härter kämpfen als andere. Schade, sie ist hier echt saustark gesprungen, und heute wieder so knapp. Als klare Favoriten war das sicher keine leichte Situation“, so die Normalschanzenweltmeisterin von 2011. Hölzl freute sich hingegen über ihre Steigerung im Laufe der WM. „Ich habe es nicht verlernt, ich habe mich zum Schluss hin gesteigert. Von nicht aufgestellt bis zum achten Platz, das war wirklich cool.“ Sophie Sorschag wurde 17.