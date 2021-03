Noch 26 Intensivbetten für rund 4 Mio. Menschen

Die rund 400 Intensivbetten im Großraum Athen sind zu 93 Prozent belegt. Dass der seit Wochen geltende Lockdown am Wochenende aufgehoben wird, ist deshalb nach Aussagen von Regierungschef Kyriakos Mitsotakis ziemlich unwahrscheinlich. Vielmehr dürften die Maßnahmen voraussichtlich am Freitag beim Treffen des Corona-Krisenstabs der Regierung noch bis Mitte März verlängert werden, spekulierten griechische Medien. Am Montag hatte die Gesundheitsbehörde landesweit 1176 Neuinfektionen gemeldet.