Schwierige Suchaktion nach abgestürztem Wanderer

Der 28-jährige Saisonarbeiter aus der Slowakei unternahm am Sonntagnachmittag gegen 15.00 Uhr alleine eine Wanderung in Richtung Kufstein. Aus derzeit ungeklärter Ursache stürzte er im Bereich Gsengwand-Stornalm (1680m) über felsdurchsetztes Gelände und verletzte sich schwer. Der Mann konnte via Notruf noch seinen ungefähren Standort mitteilen.