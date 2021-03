Alt ist das neue Neu: Second Hand voll im Trend

Heutzutage geht es aber nicht mehr unbedingt ums Geld. Nachhaltigkeit ist das große Stichwort. Die Wegwerfgesellschaft, die ihre Müllberg-Blüten in der Billig-Industrie trägt, wird sich langsam ihrer selbst bewusst. Dass Vintage außerdem gerade „in“ ist, tut sein Übriges. Vom Trend zur Nachhaltigkeit, der Liebe zu Vintage und dem Mangel an Kleidung in größeren Größen erzählen uns die Menschen hinter den Second-Hand Läden in Innsbruck.