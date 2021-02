Wiener klopfte an Fenster und wurde geschlagen

Ein 28-jähriger Wiener ging am 26. Februar gegen 21.30 Uhr zu einem Haus in der Linzer Gruberstraße und klopfte gegen das Fenster der Erdgeschosswohnung einer 17-Jährigen. Er sagte, dass sie ihn kenne und er etwas trinken möchte. In der Wohnung befanden sich die 17-Jährige, ein 21-jähriger Welser und ein Unbekannter, den die beiden kurz zuvor in Linz kennengelernt hatten. Der unbekannte Mann öffnete das Fenster, sprang hinaus und schlug dem 28-Jährigen, ohne ein Wort zu sagen, mit der Faust ins Gesicht.