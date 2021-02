ÖSV-Adler zeigen mit starker Qualifikation auf

„Wenn alles passt, ist Rang drei möglich“, sagte Kraft nach der Quali am Freitag. „Granerud ist schon sehr stabil, es wird schwer zu schlagen.“ Der 27-Jährige laboriert die Saison über an Rückenproblemen und war nur unmittelbar nach der Vierschanzen-Tournee in Titisee-Neustadt als Dritter auf dem Podest.