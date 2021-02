Sofortige Trennung zwischen Jancker und Marchfeld

Im Sommer wäre der Vertrag von Carsten Jancker beim FC Marchfeld Donauauen ausgelaufen. Bis dahin hätte Jancker die Mannschaft rund um Kapitän Robert Bencun & Co. in der 3. Liga eigentlich noch betreuen sollen. Erst im Sommer einen Wechsel in die steirische Landesliga zu DSV Leoben tätigen. Jetzt geht man im Marchfeld aber schon früher als erwartet getrennte Wege. „Das ist in einem Gespräch zwischen Carsten Jancker und Präsident Wolfgang Macho ausgemacht worden“, berichtet Marchfelds Sportdirektor Ernst Baumeister.



Fellner/Baumeister neues Trainerduo

Naheliegend ist auch die neue Konstellation auf der Betreuerbank der Mannsdorfer. Nach dem sofortigen Abgang von Jancker, wird jetzt wohl der bisherige Co-Trainer Rene Fellner mit Sportdirektor Ernst Baumeister auf der Betreuerbank Platz nehmen. „Das ist jetzt nicht so schwer zu erraten gewesen. Wir wissen ja nicht wie lange wir spielen, oder ob wir überhaupt spielen“, lächelt Baumeister, „wir haben keinen Druck bei der Trainersuche. Den haben wir vorher nicht gehabt und haben wir jetzt nicht. Der Markt wird sondiert und in aller Ruhe werden wir unsere Entscheidung treffen.“ Für Jancker könnte somit das Abenteuer Leoben schon ein halbes Jahr früher starten...