12.658 Stimmzettel! „Schatz“ lag in Rapid-Sackerl

Exakt 12.658 Stimmzettel brachte Friedrich Schreiner gestern zum Einsendeschluss der 54. „Krone“-Fußballerwahl in die „Krone“-Redaktion in der Wiener Muthgasse. Sein „Schatz“ war natürlich in einem Rapid-Sackerl. Der 78-Jährige aus Laimbach ist glühender Fan und sammelte heuer für Ercan Kara und Didi Kühbauer. Der Niederösterreicher erzählt: „Es war mein Traum, die Schallmauer von 10.000 Stimmzetteln zu durchbrechen. Ich hatte 98 Kontaktpersonen, die wiederum viele Freunde aktiviert haben. Dank dieser Hilfe habe ich es geschafft.“