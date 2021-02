Eine halbe Million Corona-Tote in den USA

In den USA hat die Zahl der an oder mit einer Corona-Infektion verstorbenen Menschen die Marke von einer halben Million überschritten. Insgesamt wurden bis Montagnachmittag exakt 500.054 Todesfälle verzeichnet. Das sind mehr Tote als in jedem anderen Land der Welt. Gleichzeitig wurden mehr als 28 Millionen Infektionen in den USA bestätigt - ebenfalls so viele wie in keinem anderen Land.