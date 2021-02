Merkur Arena bekommt einen neuen Rasen

Die Kritik von allen Seiten war groß, denn der Rasen in der Merkur Arena glich stellenweise mehr einem Acker als einem Fußballfeld. Darum wurde nun beschlossen, dass das Grün im Mai komplett ausgetauscht werden soll. Bereits im März beginnt der Austausch von stark beanspruchten Stellen. Um solche Zustände in Zukunft frühzeitig zu vermeiden, werden ein moderner Rasentraktor sowie drei Rasenlichtlampen angekauft. Mit Letzteren wird in der kalten Jahreszeit das Sonnenlicht simuliert.