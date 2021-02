Fanta 4 wollen Kultur mit App möglich machen

Nutzer haben Datenhoheit

Und so funktioniert‘s: Nutzer hinterlegen ihre Kontaktdaten in der App, die diese anschließend verschlüsselt und in einen temporären, sich permanent ändernden QR-Code verwandelt, der dann bei Veranstaltern und Gastgebern am Einlass gescannt und ans Gesundheitsamt übermittelt wird. Gastgeber könnten diese Daten zu „keinem Zeitpunkt lesen oder verschlüsseln“, betonen die Macher.