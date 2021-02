„Masked Singer Austria“: Schaf war Nicole Beutler!

Nicole Beutler, die ihre Karriere am Theater begann, und in Filmen wie Klimt (mit John Malkovich) zu sehen war, flimmert derzeit im ORF in der Serie „Vorstadtweiber“ über die Bildschirme. Darin spielt sie seit 2016 die Sexualtherapeutin Barbara Bragana, die auch die Schwester des zwielichtigen Joachim Schnitzler (Philipp Hochmair) ist. 2020 stand sie für die Netflix-Serie „The Serpent“ vor der Kamera. Beutler wurde 2006 bei der ORF-Show „Dancing Stars“ Dritte.