117 Anzeigen nach Jugendtreffen in Wiener City

Verabredet offenbar über soziale Netzwerke, abgehalten in der Wiener Innenstadt: In den vergangenen Wochen haben sich laut Polizei immer wieder größere Gruppen von vorwiegend Jugendlichen in den Abendstunden nahe dem Stephansplatz getroffen. Im Zuge zweier Schwerpunktaktionen am Wochenende hagelte es nun mehr als 100 Anzeigen, großteils wegen Verstößen gegen die Covid-Maßnahmen.