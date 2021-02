Doppelpack! Guido Burgstaller in bestechender Form

Guido Burgstaller hat seine bestechende Form in der zweiten deutschen Fußball-Bundesliga auch am Samstag wieder unter Beweis gestellt. Beim 3:2-(1:0)-Heimerfolg seines FC St. Pauli über Darmstadt (mit Mathias Honsak) traf der Kärntner in der 22. Runde erst zum 1:0 (26.), im Finish (82.) stellte er mit seinem achten Saisontor den vierten Sieg der Hamburger in Folge sicher.