2:3! HSV-Ausrutscher bei Maierhofer-Klub Würzburg!

Der Hamburger SV hat es verabsäumt, die Tabellenführung in der 2. deutschen Fußball-Bundesliga auszubauen. Nach elf Spielen ohne Niederlage verlor die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune am Sonntag beim Schlusslicht Würzburger Kickers überraschend mit 2:3 (0:2). Der HSV liegt damit weiter punktgleich vor dem VfL Bochum, der am Freitag bei Erzgebirge Aue mit 0:1 ausgerutscht war, und dem Dritten Holstein Kiel, der am Montag im Schlager der 22. Runde in Fürth gastiert, voran.