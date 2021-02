50-Punkte-Marke geknackt: NBA-Duo zeigt groß auf!

Zum zweiten Mal in diesem Monat haben mit Jamal Murray von den Denver Nuggets und Joel Embiid von den Philadelphia 76ers zwei Basketball-Profis der nordamerikanischen NBA die 50-Punkte-Marke an einem Abend erreicht. Für das Duo bedeuteten diese Leistungen am Freitag (Ortszeit) neue Karrierebestwerte. Bereits Anfang Februar erreichten Stephen Curry (Golden State Warriors) und Nikola Jokic (Denver Nuggets) an einem Spieltag jeweils mindestens 50 Punkte.