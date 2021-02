LIVE ab 17 Uhr: WSG Tirol gegen SKN St. Pölten

Seine Mannschaft feierte im ersten Saisonduell im vergangenen Oktober einen 1:0-Erfolg in der NV Arena, danach setzte ein massiver Aufwärtstrend ein. „Wir haben gute Erinnerungen daran. Der Auswärtssieg damals, bei dem wir 30 Minuten in Unterzahl spielten, war so was wie der Startschuss zu unserer tollen Performance“, sagte Silberberger.