Virusvariante hält Salzburgs Behörden auf Trab

Jetzt geht es Schlag auf Schlag: Bereits den dritten Tag in Folge tauchte die südafrikanische Coronavirus-Mutation in Salzburg auf. Doch laut Gesundheitsbehörden stehen die Fälle in keinem Zusammenhang. Die Landespolitik gibt sich optimistisch, die Mutation „einzukapseln“. Ärzte fordern hingegen rascheres Handeln.