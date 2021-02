Burgenländer speicherte Hunderte Kinderpornos

Weil er von 2015 bis 2019 insgesamt 2786 Bild- und 323 Videodateien mit kinderpornografischen Inhalten heruntergeladen und auf seiner externen Festplatte gespeichert haben soll, ist am Mittwoch am Landesgericht Eisenstadt ein 57-jähriger Burgenländer zu einer bedingten Haftstrafe von sechs Monaten verurteilt worden. Der Mann bekannte sich vor Gericht schuldig. Er sei durch Zufall auf die Videos gestoßen und habe „nie einem Kind was tun wollen“, meinte er.