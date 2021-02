LaBeouf-Ex FKA twigs: „Nur durch Glück überlebt“

FKA twigs fürchtete, von LaBeouf erschossen zu werden

Und mehr noch: Sie sei sogar am Ende eines Horrortrips am Valentinstag 2019 freiwillig wieder zu LaBeouf ins Auto gestiegen, nachdem er sie, wie es in der Klage der Musikerin steht, in der Nacht davor gewürgt, mit dem Leben bedroht und körperlich misshandelt hatte. Die Fahrt nach Los Angeles wurde zur reinen Hölle, wie sie nun ausführte. LaBeouf sei so schnell und rücksichtslos gefahren, dass er immer wieder einen tödlichen Unfall riskierte. Sie habe sogar überlegt, ob sie bei 140 km/h aus dem Wagen springen sollte, so FKA twigs: „Er hatte keinen Airbag auf der Beifahrerseite und war mir sicher, dass ich mir bei einem Unfall den Hals brechen würde.“