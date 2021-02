Blauer Vize oder Koalition? Willi stellt Ultimatum

Abwahlantrag weiterhin fix

Es gilt zwar noch immer: Der blaue Vizebürgermeister Markus Lassenberger (ohne Ressorts und Handlungsmacht) passt Bürgermeister Georg Willi nicht. In der Vergangenheit gerieten die beiden schon einige Male aneinander, z.B. als Lassenberger während einer Budgetrede am 21. 11. 2019 erst verbal die Besucher des Landestheaters attackierte, dann StR.Christine Oppitz-Plörer und sich anschließend weigerte, sich zu entschuldigen. Daraufhin reichte es Willi und er beendete die Sitzung. Sollte also Lassenberger Vize bleiben, will Willi die Koalition auflösen und das freie Spiel der Kräfte ausrufen. Punkt. Der Abwahlantrag wird also eingebracht, allerdings nicht „dringlich“, sondern „normal“. Das bedeutet, dass es in der Februar-Sitzung am 25. Februar zu keiner Abstimmung kommen wird, sondern erst im März, wenn überhaupt.