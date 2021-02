Nachfolger von Rose? Marsch verweist auf Vertrag

„Ich habe einen Vertrag bis Sommer 2022“, antwortete Marsch am Mittwoch in seiner Pressekonferenz vor dem Sechzehntelfinal-Hinspiel der Europa League am Donnerstag (21 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) gegen Villarreal auf die Frage, ob er mit Sicherheit auch in der kommenden Saison Salzburg-Trainer sei. „Meine volle Konzentration ist hier bei unserem Verein und bei unserer Mannschaft, besonders in diesem Moment, in diesem Turnier, gegen diesen Gegner.“