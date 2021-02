Wallner: Bayerische Grenzkontrollen „indiskutabel“

Wallner appellierte an die Verantwortlichen in Bayern, sich zurückzunehmen: „Unter Nachbarn redet man anders.“ Der Tonfall gegenüber Österreich sei nicht angebracht, das Land und auch Tirol bemühten sich sehr. „Da muss man sich nichts ausrichten oder sich beschimpfen“, so der Landeshauptmann. Außerdem seien die Einschränkungen zu beenden. Nun ist allerdings fix, was der deutsche Gesundheitsminister am Montagabend angekündigt hatte, das Einreiseverbot aus Tirol nach Deutschland wird verlängert.