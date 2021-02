ESA will Frauen für die Raumfahrt begeistern

Österreicher bald ESA-Chef

Die Bewerbungsfrist für die Astronautensuche geht bis zum 28. Mai. Es folgt ein sechsstufiges Auswahlverfahren, das im Oktober 2022 abgeschlossen werden soll. Dabei wird dann auch ein Österreicher etwas mitzureden haben: Josef Aschbacher, im Dezember zum neuen ESA-Generaldirektor gewählt, tritt in Kürze - voraussichtlich am 1. März - sein Amt an.