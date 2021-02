5000 Eisläufer landen jedes Jahr im Spital

Drei Viertel aller Verletzungen sind Knochenbrüche - dabei besonders oft betroffen: Handgelenke und Unterarme. Hier könnten Protektoren Abhilfe schaffen. Untersuchungen zeigen jedoch, dass diese in der Praxis so gut wie gar nicht verwendet werden. Nur etwa ein Prozent der beobachteten Personen war mit Handgelenksschützern oder „Rückenschonern“ ausgestattet, so die Ergebnisse einer aktuellen Erhebung des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV). Während 84 Prozent der Kinder im Alter bis zu 4 Jahren und 58 Prozent der 5- bis 9-Jährigen Helme tragen, sind es bei den Erwachsenen unter 5 (!) Prozent. Handschuhe schützen nicht nur vor Kälte, sondern auch vor schmerzhaften Schnittverletzungen.