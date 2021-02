Chrissy Teigen schockt Fans mit Mega-Schmollmund

Ob das wirklich der Wahrheit entspricht oder sich Chrissy Teigen ihren Fans nur ein schönes Orangen-Märchen erzählt? Fix ist: In der Vergangenheit ist die Ehefrau von John Legend immer sehr offen mit ihren Beauty-Eingriffen umgegangen. Erst im letzten Jahr ließ sie ihre Anhänger an der Entfernung ihrer Brust-Implantate teilhaben und veröffentlichte regelmäßig Updates zu ihrem neuen Busen. Teigen wäre sich also wohl auch nicht zu schade, es offen zu erzählen, wäre eine Sitzung beim Beauty-Doc so fatal schiefgegangen ...