Twitter-Chef und Jay-Z starten Bitcoin-Fonds

Die älteste und bekannteste Cyber-Devise hatte eine große Woche - am vergangenen Montag war bekannt geworden, dass der US-Elektroautopionier Tesla Bitcoin im Wert von rund 1,5 Milliarden Dollar gekauft hat und das Kryptogeld künftig als Bezahlung akzeptieren will. Danach beflügelten Ankündigungen von Mastercard und der Bank of New York Mellon, sich für digitale Vermögenswerte zu öffnen, den Bitcoin-Kurs noch weiter.