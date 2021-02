Beierl im Mono-Bewerb zur Halbzeit Zehnte

Zweier-Gesamtweltcupsiegerin Katrin Beierl liegt bei der Bob-WM in Altenberg nach dem ersten Tag des Mono-Bewerbes mit 1,72 Sekunden Rückstand an der zehnten Stelle. Die von einer Knieblessur gehandicapte Niederösterreicherin fuhr am Samstag in der neuen WM-Disziplin mit Einheitsschlitten auf die Laufränge 13 und acht.