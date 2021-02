Tsitsipas stürmt ins Achtelfinale, Barty auf Kurs

Aus österreichischer Sicht gab es am Samstag einen Sieg und eine Niederlage im Herren-Doppel zu vermelden. Der 46-jährige Julian Knowle musste sich mit dem Südafrikaner Lloyd Harris in Runde eins dem australischen Duo Thanasi Kokkinakis/Nick Kyrgios mit 2:6, 4:6 beugen. Dafür zog Philipp Oswald als letzter verbliebener ÖTV-Doppelspieler mit Marcus Daniell (NZL) durch ein 7:6(4), 6:7(3), 6:2 über Dominik Koepfer/Tennys Sandgren (GER/USA) in die dritte Runde ein, also ins Achtelfinale. In diesem treffen die zwei am Sonntag auf das US-Duo Nicholas Monroe/Frances Tiafoe.