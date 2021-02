Zwölf Mutations-Verdachtsfälle in Pflegeheim

„Viele haben keine Symptome“

Am Dienstag wurde das Haus mit 115 Bewohnern und 120 Mitarbeitern durchgetestet, am Donnerstag lagen die Ergebnisse vor. Die Zahl der Infizierten hat sich deutlich auf 56 erhöht, berichtet Rudolf Grabner, Obmann des Betreibers (Sozialhilfeverband Weiz). Darunter sind 26 Bewohner und 30 Bedienstete. „Viele hatten und haben gar keine Symptome“, so Grabner.