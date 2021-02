Südafrika-Mutation: Verdachtsfall in Pflegeheim

„Wir hoffen, dass bis Ende der Woche ein Ergebnis vorliegt“, sagt Rudolf Grabner, Obmann des Sozialhilfeverbands Weiz. Im Gleisdorfer Heim hat sich ein Cluster gebildet, bisher sind 13 Bewohner und 17 Mitarbeiter (der Großteil davon übrigens nicht in der Pflege tätig, sondern in der Küche und im Bereich Haustechnik) infiziert. Der Verlauf ist bei den meisten zum Glück mild, bisher musste niemand in ein Krankenhaus.