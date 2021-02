Wie Jung und Alt am besten zusammenleben

Ingrid Korosec: „Selbstständig, aber nicht allein“

Gemeint sind damit Senioren-Wohngemeinschaften, betreutes und betreubares Wohnen, aber auch generationen-übergreifende Wohnprojekte. Allen gemeinsam ist barrierefreie Bauweise und die Möglichkeit, bei Bedarf Betreuungsleistungen wie Verpflegung, Putzdienste oder Hilfe beim Ankleiden in Anspruch nehmen zu können. Wer so eine Wohnung mietet, hat Anspruch auf diese Betreuungsleistungen. Der richtige Ort dafür sind in der Stadt Grätzel, wo Geschäfte, Apotheken, Ärzte, Kaffeehäuser und öffentliche Verkehrsmittel leicht erreichbar sind. Am Land sind Ortszentren ideal, die sich auch gleich mit neuem Leben erfüllen. In Österreich leben aber nur sehr wenige Menschen auf diese Weise. Warum? Betreubares Wohnen oder Senioren-WGs sind rechtlich nicht definiert. Hier herrscht daher fröhlicher Wildwuchs, für den es verständlicherweise auch keine Zuschüsse von Bund und Ländern gibt. Eine Lebensform, welche die Übersiedlung in ein Pflegeheim stark verzögern kann, die eine gute Alternative zum Alleinleben darstellt, muss für mich Teil eines neuen Pflegesystems sein: gesetzlich geregelt, finanziell unterstützt.