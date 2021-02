„WM ist losgegangen & wir haben schon Edelmetall!“

Steilhang, das Ski-Austria Magazin: In der fünften Folge des neuen krone.tv-Fomats sprechen Moderatorin Kimberly Budinsky und krone.tv-Chef Max Mahdalik unter anderem über die kommende nordische Ski Weltmeisterschaft in Oberstdorf, das eng getaktete Programm bei der WM in Cortina, die sensationelle Silbermedaille für unsere österreichischen Biathleten bei der WM in der Mixed Staffel und Lisa Hauser, die mit dem gewonnenen Edelmetall für die kommenden Bewerbe noch gefährlicher wird (alles im Video oben).