Auch die Ungarn müssen nun testen

Außerdem müssen sie an der Grenze eine Einreise-Registrierung vorweisen. Beim ÖGB laufen die Telefone heiß, es kommen viele Anfragen von ungarischen Arbeitnehmern. Beantwortet werden die Anfragen telefonisch, schriftlich oder über die Facebook-Seite. Der Covid-Test muss wöchentlich wiederholt werden, die Registrierung kann direkt an der Grenze oder im Vorhinein online durchgeführt werden. Für Mittwoch, wenn die Regelung in Kraft tritt, befürchtet man auf alle Fälle Staus und lange Wartezeiten an den Grenzen.