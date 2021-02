Schneesturm in Deutschland sorgt für Chaos

Der große Wintereinbruch hat Teile Deutschlands in der Nacht auf Sonntag erfasst. Der erste Eisregen fiel bereits am Samstagabend in Teilen Nordrhein-Westfalens und sorgte für spiegelglatte Straßen. In Niedersachsen gab es vereinzelt Schneeverwehungen. Heftige Schneefälle führten in Thüringen vielerorts zu Unfällen auf glatten Straßen. Die Meteorologen rechnen mit zehn bis 25 Zentimetern Neuschnee in zwölf Stunden.